Playtech

1999

Латвія

Age of the Gods, The Dark Knight, Gladiator

Playtech – це провідний світовий постачальник азартних ігор. Компанія була заснована в 1999 році і має штаб-квартиру в Ризі, Латвія. Playtech пропонує широкий вибір ігор, включаючи слоти, настільні ігри, відеопокер і живі ігри. Ігри Playtech доступні в більш ніж 100 країнах світу і перекладені на понад 30 мов.Організація відома своїми високоякісними іграми, які розробляються з використанням новітніх технологій. Компанія прагне створювати ігри, які не тільки задовольняють гравців своєю якістю та різноманітністю, але й забезпечують реалістичний імерсивний досвід. Їхні ігри часто стають стандартом якості для онлайн-казино та забезпечують найвищу якість розважального ігрового процесу.