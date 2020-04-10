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Раді вітати вас на сайті, ми команда експертів, які створюють якісні огляди на ліцензійні онлайн казино, котрі доступі до гри в Україні. На цьому сайті можна отримати достовірну та актуальну інформацію про гральні онлайн клуби, а саме: наявність ліцензії, скарги та претензії, бонуси, акції, турніри, провайдери та ігрові автомати і це лише основні дані, які ми освітлюємо спеціально для гравців.

Світ онлайн казино нині миттєво завойовує серця азартних гравців та любителів ризику, пропонуючи несамовитий вибір розваг та можливість отримати немалі кошти. З кожним днем на ринку з’являється все більше та більше казино онлайн, пропонуючи безмежну різноманітність ігор, бонусів та вигідних умов. Проте, як обрати найкраще серед такої величезної кількості варіантів? Відповідь на це питання є ключовою для кожного, хто бажає отримати максимум позитивних емоцій від гри та забезпечити себе чесними та надійними ігровими умовами.

Сьогодні ми розглянемо різноманітні аспекти аналізу онлайн-казино в Україні. Від рейтингів та рекомендацій до переваг гри в українських казино та стратегій вибору найкращого варіанта – ми допоможемо вам розібратися в цьому складному, але захоплюючому процесі. Незважаючи на те, чи ви початківець у світі гральних закладів он-лайн, чи бувалий гравець, поради фахівців допоможуть вам зробити обдуманий вибір, який задовольнить ваші ігрові амбіції та забезпечить незабутні враження.

Про онлайн казино та ставки на гроші

В онлайн казино основною розвагою є ігрові автомати на гроші і це не просто розвага, а ядерний вибух емоцій та адреналіну. Їх особливість у тому, що вони поєднують в собі захоплюючий процес гри з незаперечною шансом виграти певні суми грошей. Ці ігрові апарати, часто називані “вулканами удачі”, завоювали популярність серед азартних гравців та шукачів незабутніх вражень.

Зараз існує величезна кількість онлайн casino та гральних автоматів. Вони легкі для вивчення, і навіть новачки можуть швидко зрозуміти принцип гри. З іншого боку, різноманітність тематики та геймплею дозволяє вибрати автомат, який відповідає саме вашому смаку: від класичних фруктових машин до сучасних 3D-слотів з унікальними бонусами та інтерактивним геймплеєм. Сучасні Інтернет-казино активно конкурують між собою, тому стараються запропонувати кращий вибір, ніж інші. Це позитивно сказується на ринку в цілому.

Підбір якісного онлайн-казино: Ключові аспекти

Для того, щоб забезпечити безпечну та задовільну гру, важливо звернути увагу на декілька ключових факторів. Давайте розглянемо їх детальніше та надамо поради, як обрати казино, де ви будете максимально приємно проводити час.

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Ліцензія

Найперше, на що потрібно звернути увагу при виборі Інтернет-казино в Україні – наявність дозволу. Найкращим ігровим клубом є той, який керується КРАІЛ. Це українська комісія, яка займається ліцензуванням Інтернет-казино, і вона гарантує, що конкретний ігровий клуб є безпечним для гравців.

Є також інші ліцензії – наприклад, Malta Gaming Authority, UK Gambling Commission та Curacao eGaming. Але рівень їх надійності близький до відсутності ліцензії взагалі. Якщо казино у певній країні має нелегальний статус, така ліцензія є хоч якоюсь гарантією. Тобто, це краще, ніж нічого. Проте, в Україні з серпня 2020 року азартні ігри є легальними.

Всі казино які отримали ліцензію в Україні

№ Назва онлайн казино Офіційний сайт Рішення про видачу ліцензії Дата видачі ліцензії Статус ліцензії 1 Cosmolot cosmolot.ua 02.02.2021 № 34 08.02.21 Діюча 2 Slots City slotscity.ua 10.02.2021 № 47 16.02.21 Діюча 3 Parimatch pm.ua 10.02.2021 № 48 02.03.21 ліцензію

анульовано

09.08.2023 4 First first.ua 18.02.2021 № 56 26.02.21 Діюча 5 Vulkan Casino vulkancasino.ua 07.04.2021 № 141 15.04.21 Діюча 6 Favbet favbet.ua 05.04.2021 № 137 20.04.21 Діюча 7 Pin Up pin-up.ua 09.04.2021 № 147 21.04.21 Діюча 8 Slotoking

777 slotoking.ua

777.ua 12.04.2021 № 150

31.08.2023 № 245 26.04.21

15.09.23 Діюча 9 Gold Cup GOLDCUP.UA/ 21.04.2021 № 165 26.04.21 ліцензію

анульовано

14.12.2022 10 Joker JOKER.UA 06.05.2021 № 235 12.05.21 ліцензію

анульовано

14.12.2022 11 Vbet VBET.ua 31.05.2021 № 314 03.06.21 Діюча 12 ChampionCasino championcasino.ua 27.09.2021 № 603 30.09.21 Діюча 13 Pointloto1 pointloto1.com.ua 27.10.2021 № 683 29.10.21 ліцензію

анульовано

09.08.2023 14 Fan Sport fan-sport.ua 18.01.2022 № 14 28.01.22 ліцензію

анульовано

14.12.2022 15 1xbet 1xbet.ua 30.03.2022 № 116 03.04.22 ліцензію

анульовано

07.09.2022 16 Super Gra supergra.ua 13.12.2022 № 434 22.12.22 Діюча 17 GGbet ggbet.ua 08.08.2023 № 129 23.08.23 Діюча 18 Slotor777 slotor777.com.ua 25.08.2023 № 192 01.09.23 Діюча 19 CASINO casino.ua 13.10.2023 № 307 19.10.23 Діюча

Чому потрібно обирати казино з нашою ліцензією?

Перевага ✅ Опис ? Безпека гравців Ліцензовані казино зобов’язані дотримуватися стандартів безпеки та конфіденційності. Вони використовують надійні методи шифрування для захисту особистих даних гравців, таких як інформація про платежі та особисті дані. Всі українські легальні казино працюють у відповідності до Закону України «Про Захист персональних даних». Чесність та справедливість гри Ліцензійні казино підлягають перевіркам та аудитам регуляторів, що гарантує чесність гри та випадковість результатів. Гравці можуть бути впевнені, що компанія не маніпулює результатами гри. Ваші виграші гарантовані і ви їх можете швидко вивести. Відповідальна гра Ліцензовані оператори зазвичай пропонують програми для виявлення та попередження лудоманії. Це допомагає зменшити ризик негативних наслідків азартної залежності. Зручність Не потрібно шукати дзеркала чи використовувати VPN для того, щоб скористатися послугами Інтернет-казино. Законність та правовий захист Ліцензовані казино діють відповідно до законів та регуляцій, що стосуються гральної діяльності в Україні. Це забезпечує як гравцям, так і казино, правовий захист у випадку будь-яких суперечок чи непорозумінь. Наприклад, якщо у вас виникне проблема з виведенням виграшу з ліцензованого казино, ви можете звернутися до суду за захистом своїх прав. І важливо те, що це можна зробити швидко і дешево у порівнянні з офшорними ліцензіями.

Отже, вибираючи Інтернет-казино в Україні, важливо звернути увагу на наявність ліцензії. Найбезпечнішим ігровим клубом є той, який регулюється КРАІЛ. Ліцензовані казино гарантують безпеку гравців, чесність і справедливість гри, відповідальну гру, зручність та правовий захист.

Якщо ви шукаєте безпечне і надійне місце для гри в ігри, обов’язково вибирайте ліцензоване Інтернет-казино.

Закон України про азартні ігри

В 2020 році було підписано Закон про проведення азартних ігор та діяльність наземних і онлайн гральних закладів на території України – детальніше.

Закон містить вичерпний перелік видів діяльності у сфері азартних ігор, дозволених в Україні, а саме:

організація та проведення азартних ігор у гральних закладах казино; проведення азартних ігор казино через мережу Інтернет; букмекерська діяльність у букмекерських пунктах та через Інтернет; організація азартних ігор у залах гральних автоматів; випуск та проведення лотерей; організація покеру через Інтернет; ліцензування діяльності щодо надання послуг у сфері азартних ігор.

Відповідно до закону, вік гравця має становити 21 рік і більше. Також встановлюються вимоги до гравців та їх ідентифікації, що сприятиме запобіганню участі в азартних іграх громадян, які, зокрема, не досягли 21 року.

За порушення законодавства України у сфері грального бізнесу передбачено фінансову, адміністративну та кримінальну відповідальність.

Відповідальна гра

Перед початком вибору та гри в онлайн казино, кожен користувач (в подальшому гравець) має чітко усвідомлювати основні принципи відповідальної гри.

Відповідальна гра – це принцип який потрібно дотримуватися та при якому гравець усвідомлено контролює свої дії та фінансові кошти, щоб уникнути проблем із азартом та азартною залежністью. Це включає встановлення лімітів на ставки, час гри і суму, яку готові витратити. Також, відповідальні гравці мають уникати ризикованих рішень та приймати рішення на основі розумного аналізу та самоконтролю. Цей підхід допоможе зберегти фінансові кошти та отримати задоволення від гри, не допускаючи фінансових та емоційних проблем.

Репутація та відгуки гравців

Проведіть дослідження щодо репутації казино та перегляньте відгуки гравців. Форуми, соціальні мережі та гральні спільноти можуть надати цінну інформацію про досвід інших гравців на даному сайті. Проте, варто враховувати, що ринок азартних ігор є висококонкурентним, тому не виключено що позитивні чи негативні відгуки були куплені. Тому цей пункт є одним із тих, на які потрібно звертати увагу.

Також ви можете поговорити з іншими гравцями. Ви можете знайти їх на веб-сайтах, присвячених азартним іграм. Правда, тут варто враховувати, що досвід кожного гравця є індивідуальним і не завжди може повторити ваші враження від гри.

Також можна перевірити рейтинги та рецензії. Сайт надає детальну інформацію щодо того, яким Інтернет-казино в Україні ви можете довіряти. Дуже добре перевірити, чи має казино сертифікати та відзнаки від незалежних аудиторських організацій або гральних асоціацій.

Статистика популярності онлайн казино в Україні

В Україні онлайн казино доступні вже давно але з 2021 року гравці можуть грати офіційно на сайтах які отримали ліцензую. Попит на гру в азартні був досить високий але з початку повномасштабної війни (24 лютого 2022 року) пішов на спад. Попри всі труднощі на внутрішньому ринку країни, гравці грають і завдяки рейтингу онлайн казино можна швидко обрати якісну та перевірену платформу для гри. Статиска за сайту Google Trends інтересу до онлайн казино в Україні за останні 5 років.

Провайдери програмного забезпечення

Один із ключових аспектів вибору надійного та захоплюючого Інтернет-казино в Україні – це ретельний аналіз провайдерів програмного забезпечення, які співпрацюють з платформою. Обрання найкращих провайдерів може суттєво вплинути на якість та задоволення від гри в Інтернет-казино.

Існує кілька причин, чому важливо вибирати гральні автомати від перевірених виробників.

Справедливість. Вони використовують генератори випадкових чисел (RNG), які гарантують, що ігри є справедливими. Це означає, що у вас є однакові шанси виграти на кожному оберті. Будь-які маніпуляції ігровими результатами в такому випадку неможливі.

Якість. Перевірені постачальники програмного забезпечення створюють високоякісні гральні автомати з чудовою графікою, звуком і геймплеєм. Це гарантує, що ви отримаєте задоволення від гри.

Різноманітність. Перевірені постачальники програмного забезпечення пропонують широкий вибір гральних автоматів, з яких ви можете вибрати. Це означає, що ви завжди зможете знайти гру, яка вам сподобається.

Підтримка клієнтів. Перевірені постачальники програмного забезпечення пропонують хорошу підтримку клієнтів, якщо у вас виникнуть проблеми з грою.

Якщо ви шукаєте справедливі, якісні та різноманітні гральні автомати, то варто вибирати слоти та ПЗ від перевірених провайдерів.

Розробник програмного забезпечення Рік заснування Країна Відомі ігри Огляд NetEnt 1996 Швеція Starburst, Gonzo’s Quest, Blood Suckers NetEnt – один з найвідоміших і найпопулярніших провайдерів ПЗ для ігор казино на нашій планеті. Організація була створена в 1996 році і пропонує надійні ігри для тих, хто обожнює азарт. Microgaming 1994 Кіпр Mega Moolah, Book of Ra, Thunderstruck Компанія була створена в 1994 році. Microgaming розробив широкий ассортимент ігор, включаючи слоти, настільні ігри, відеопокер і живі ігри. Ігри Microgaming відомі також своєю неймовірною якістю, чудовою графікою і захоплюючим геймплеєм. Playtech 1999 Латвія Age of the Gods, The Dark Knight, Gladiator Playtech – це провідний світовий постачальник азартних ігор. Компанія була заснована в 1999 році і має штаб-квартиру в Ризі, Латвія. Playtech пропонує широкий вибір ігор, включаючи слоти, настільні ігри, відеопокер і живі ігри. Ігри Playtech доступні в більш ніж 100 країнах світу і перекладені на понад 30 мов.Організація відома своїми високоякісними іграми, які розробляються з використанням новітніх технологій. Компанія прагне створювати ігри, які не тільки задовольняють гравців своєю якістю та різноманітністю, але й забезпечують реалістичний імерсивний досвід. Їхні ігри часто стають стандартом якості для онлайн-казино та забезпечують найвищу якість розважального ігрового процесу. Evolution Gaming 2006 Швеція Live Blackjack, Live Roulette, Live Baccarat Компанія була заснована в 2006 році і має штаб-квартиру в Стокгольмі, Швеція. Завдяки відданості інноваціям та вдосконаленню геймінг-середовища, компанія Evolution Gaming стала лідером у сфері розробки та надання живих ігор казино.Їхні студії, обладнані передовою технікою, забезпечують найвищий рівень візуальних та аудіо ефектів, що допомагає створити атмосферу реального казино прямо на екрані гравця.Незалежно від того, чи це класичні карткові ігри, рулетка, або інші ігри різних тематик, компанія вміло поєднує традиційний геймплей з інноваціями, що робить кожну гру захоплюючою та неповторною. Yggdrasil Gaming 2013 Швеція Vikings Go Berzerk, Vikings Go Gold, Vikings Go Wild Yggdrasil Gaming – один з наймолодших, але найуспішніших розробників програмного забезпечення для ігор казино в світі. Yggdrasil Gaming пропонує не такий широкий асортимент ігор, проте він достатній, щоб з задоволенням грати.

Популярні слоти в українських онлайн казино

Автомат Волатильність RTP Розробник Геймплей Барабани Game of Gladiators Висока 96,38% PlaynGo Римляни 5 Book of Ra Висока 96% Novomatic Єгипет 5 Fruit Cocktail Середня 93,99% Igrosoft Фрукти 5 Party Gold Висока 96.3% Unicum Gaming Класика 5 Garage Середня 95.8% Igrosoft Авто 5 Gladiator Висока 94.1% Playtech Римляни 5 Columbus Низька 97.3% Novomatic Історія 5 Jackpot 6000 Низька 98.8% NetEnt Класика 5 Tropic Reels Низька 99% Playtech Морський 3 Slot-O-Pol Висока 93.5% Casino Technology Фрукти 5

Підтримка клієнтів

Це один із найважливіших критеріїв, які потрібно враховувати під час вибору онлайн-казино. Хороша підтримка користувачів може допомогти вам вирішити будь-які труднощі, які можуть виникнути під час гри, і зробити ваш досвід гри приємнішим.

Ось кілька моментів, які необхідно враховувати під час оцінювання підтримки клієнтів Інтернет-казино:

Доступність. Вам потрібно мати можливість зв’язатися з підтримкою клієнтів 24/7, 7 днів на тиждень.

Методи зв’язку. Ви повинні мати можливість контактувати з підтримкою по телефону, електронній пошті та онлайн-чаті.

Швидкість. Ви повинні отримувати відповіді на свої запити швидко і ефективно.

Обізнаність. Представники служби підтримки клієнтів повинні бути добре поінформовані про продукти та послуги Інтернет-казино і повинні бути в змозі зрозуміло пояснити вам будь-яку інформацію, яка потрібна.

Співчуття. Представники служби підтримки клієнтів повинні бути ввічливими і співчутливими і повинні бути в змозі вирішити вашу проблему швидко і ефективно.

Якщо Інтернет-казино має хорошу підтримку клієнтів, ви можете бути впевнені, що вам допоможуть, якщо знадобиться. Це може зробити ваш досвід гри більш приємним і безпечним.

Типи автоматів в онлайн-казино

Інтернет-казино повинні пропонувати широкий вибір ігор, щоб задовольнити потреби всіх гравців. Це може включати ігрові автомати, настільні ігри, відеопокер, живі ігри, а також інші види. Вони повинні бути високоякісними і цікавими і мати чудову графіку, звук і геймплей.

Інтернет-казино повинні регулярно додавати нові ігри, щоб вам завжди було, в що пограти.

Існує багато різних видів ігор в онлайн-казино, але деякі з найпопулярніших включають.

Слоти

Це найпопулярніший вид ігор в онлайн-казино. Вони прості у використанні і мають широкий діапазон виграшів. Принцип гри в слоти простий. Ви ставите ставку і натискаєте кнопку “обертати”. Барабани починають обертатися, а потім зупиняються. Якщо на барабанах з’являться такі самі символи, ви виграєте.

Символи на барабанах можуть бути різними. Найчастіше це фрукти, цифри, букви та інші картинки. Кожний символ має свою цінність. Якщо на барабанах виявляться однакові символи з однаковою цінністю, ви виграєте. Виграш залежить від кількості однакових символів, які випали на барабанах, і від їхньої цінності. Чим більше однакових символів випали, і чим вища їхня цінність, тим більший ваш виграш. Взагалі, правила гри в гральні автомати можуть бути різними, тому необхідно ознайомлюватися з ними перед тим, як починати грати.

Настільні ігри

Це класичні ігри, такі як блекджек, рулетка і баккара. Вони пропонують більш високий рівень стратегії і виграшу, ніж слоти. І дуже часто в настільних іграх на виграш впливає не тільки удача, але і здібності гравця. Саме це їх робить такими популярними.

Відеопокер

Це різновид покеру, який можна грати на комп’ютері. Він пропонує більш високі шанси на виграш, ніж звичайний покер. На сьогодні в онлайн існує навіть окремі площадки з онлайн покеру, самі відомі: Poker Stars, GGpokerok, Poker Match та інші.

Живі ігри

Це ігри, які транслюються в прямому ефірі з наземних казино. Вони пропонують найвищий рівень реалістичності і взаємодії.

Крім цих популярних видів ігор, в онлайн-казино також є багато інших видів розваг, таких як кено, скретч-карти та лотереї.

Бонуси та акційні пропозиції в онлайн казино України

Бонуси в Інтернет-казино – це різні форми винагород, які казино пропонують своїм гравцям. Вони можуть включати гроші, фріспіни, бонуси на депозит і багато іншого. Бонуси призначені для залучення нових гравців, заохочення існуючих до гри та підвищення їх лояльності. Різновидів бонусів досить багато, проте давайте розглянемо деякі з них.

Вітальний бонус

Це така акційна пропозиція, яку казино пропонує новим гравцям. Як правило, такі бонуси видаються у вигляді певної суми коштів додатково до депозиту, а також безкоштовних спінів. Про них ми ще поговоримо окремо. Вітальні бонуси – це широка категорія, яка включає в себе бездепозитні та депозитні бонуси, які даються за реєстрацію.

Бонуси за депозит

Різновид вітального бонусу, який надається додатково до депозиту гравця. Вони зазвичай складаються з суми грошей, яка дорівнює депозиту гравця, або бонусу на депозит, який подвоює або навіть потроює розмір депозиту гравця.

Бездепозитний бонус

Це подарунок, який Інтернет-казино надають гравцям за те, що вони зареєструвалися. При цьому немає необхідності поповнювати рахунок. Такий вид бонусу є популярним інструментом привертання нових користувачів до гри на гроші в казино. Він дозволяє гравцям спробувати свою удачу та ознайомитися з асортиментом ігор без власних витрат. Однак варто пам’ятати, що бездепозитні бонуси часто пов’язані з обмеженнями на виведення виграшу, і для їх конвертації в реальні кошти гравцям може знадобитися виконати певні умови відіграшу.

Промокоди

Цей такий бонус, який надається гравцям, які знають спеціальний код. Він зазвичай складається з комбінації букв і цифр по типу BONUS777. Це особливі пропозиції, які недоступні іншим гравцям. Тому вони, як правило, більші за стандартні, які пропонуються всім. Як правило, промокод потрібно вказувати у спеціальному полі під час реєстрації. Проте у деяких казино воно знаходиться в особистому кабінеті. Важливо уважно ознайомлюватися з умовами використання промокодів, так як вони можуть включати різноманітні обмеження та додаткові умови.

Бонуси можуть мати одну із двох форм: додаткові кошти до депозиту та фріспіни. Перші, як правило, надаються на спеціальний бонусний рахунок, з якого можна вивести кошти лише після виконання вейджерних вимог.

Фріспіни

Фріспіни – це дуже цікава пропозиція. Це можливість зіграти в слоти певну кількість разів безкоштовно. Кількість фріспінів та умови їх отримання можуть варіюватися в залежності від казино та конкретної акції. Вони можуть надаватися як у рамках вітального пакету, так і як частина інших акцій. Також деякі казино надають можливість їх виграти у конкурсах та турнірах.

Як правило, фріспіни надаються на конкретні автомати, а не на всі. Тому є декілька причин:

Казино бажають заохотити клієнтів грати в певні ігри. Деякі з них мають більший відсоток виплат у порівнянні з іншими. Тому казино можуть пропонувати безкоштовні обертання на них, щоб гравцям більше хотілося. Якщо з’явилася нова гра, фріспіни є чудовою рекламою. Гравець отримує можливість самостійно переконатися в тому, що варто зіграти конкретно в цей слот. Казино бажають знизити ризик для себе. Якщо фріспіни надаються на всі ігри, гравець може використовувати їх, щоб грати в слоти з високим відсотком виплат і виграти багато грошей. Натомість, якщо фріспіни даються лише на певні ігри, казино може контролювати ризик втрати грошей.

Щоб не було непередбачуваних витрат, необхідно прочитати правила використання фріспінів.

Топ онлайн казино

Давайте коротко розглянемо деякі найпопулярніші онлайн-казино в Україні, що отримали ліцензію КРАІЛ.

Champion Casino

Рік створення Офіційний сайт Мін., сума депозиту Мін., сума виводу Ліцензія Бонус 2018 championcasino.ua 50 грн. 300 грн. Діюча Бездепозитний 100 грн., за реєстрацію

Це чудовий варіант для всіх гравців, які хочуть насолоджуватися щедрими бонусами та безпечним середовищем для гри. Можна грати в десктопний, мобільний та планшетний варіанти. Казино Чемпіон співпрацює з великою кількістю іменитих провайдерів, включаючи NetEnt, Microgaming, Playtech, що дозволяє насолоджуватися іграми без страху за те, що результати будуть сфальсифіковані на користь казино. І, звісно, цей ігровий клуб має ліцензію КРАІЛ, яка є стандартом якості для будь-якого українського Інтернет-казино.

Slots City

Рік створення Офіційний сайт Мін., сума депозиту Мін., сума виводу Ліцензія Бонус 2021 slotscity.ua 100 грн. 200 грн. Діюча Новим гравцям 100 000 грн + 500FS

Один із найкращих та найфункціональніших ігрових клубів в Україні. Пропонує величезну кількість різноманітних гральних автоматів. Клієнт може насолодитися лайв-іграми, настільними азартними іграми, турнірами. Технічна підтримка працює чудово, є можливість реєстрації через соціальні мережі. Гравці можуть отримати бонуси як за промокодами, так і за реєстрацію.

Cosmolot

Рік створення Офіційний сайт Мін., сума депозиту Мін., сума виводу Ліцензія Бонус 2018 cosmolot.ua 50 грн. 100 грн. Діюча до 130 000 грн. + 525FS

Космолот був заснований в 2012 році і довгий час був оператором державних лотерей. Компанія пропонує гравцям різноманітні бонуси та акції, а її офіційний сайт має зручний інтерфейс. Кількість ігор неймовірно велика, оскільки компанія ретельно співпрацює з топовими провайдерами азартних ігор.

Pin Up

Рік створення Офіційний сайт Мін., сума депозиту Мін., сума виводу Ліцензія Бонус 2021 pin-up.ua 100 грн. 150 грн. Діюча 200 000 грн. + 250FS

Це казино пропонує дуже велику кількість ігор і також має ліцензію українського регулятора. Компанія має зручний інтерфейс користувача, а також пропонує величезну кількість бонусів, включаючи депозитний. Так що співпрацювати з цим ігровим клубом не тільки цікаво, але і вигідно. Згідно до відгуків гравців, дуже часто вони кажуть, що у порівнянні з тим же Космолотом Pin-Up дає більш щедрі бонуси, а також має більший асортимент ігор.Одним словом, непоганий варіант. До речі, цей ігровий клуб постійно приймає участь у різноманітних благодійних проектах, що вказує на високий рівень соціальної відповідальності її власників.

Vbet

Рік створення Офіційний сайт Мін., сума депозиту Мін., сума виводу Ліцензія Бонус 2003 vbet.ua 100 грн. 100 грн. Діюча до 150 000 грн., на перші 3 депозити + 500FS

Онлайн-казино, яке також має функціонал букмекерської компанії. Завдяки цьому, гравці можуть як робити ставки на спорт, так і насолоджуватися слотами, настільними іграми та іншими захоплюючими азартними розвагами на будь-який смак. У цього казино дуже класний користувацький інтерфейс, а техпідтримка працює постійно. Завдяки цьому, коли б ви не бажали насолоджуватися грою, ви це з легкістю зможете зробити.

Slotoking

Рік створення Офіційний сайт Мін., сума депозиту Мін., сума виводу Ліцензія Бонус 2012 slotoking.ua 50 грн. 250 грн. Діюча 125 000 грн. + 500FS

Одне із кращих онлайн-казино України, яке на початку свого становлення захоплювало гравців дуже цікавою рекламою. Люди активно шукали музику із неї, а також коментували сам відеоролик. Стосовно функціоналу, казино пропонує величезну кількість можливостей, таких як мобільна версія, широкий вибір методів платежів (в тому числі, на банківські картки). Всі гравці можуть спробувати функціонал конкретного слота за допомогою демо-режиму. Інтерфейс грального клубу дуже зручний і простий. Гравцеві буде дуже легко здійснювати навігацію по сайту. Всі ігри доступні в будь-який час, незалежно від того, де ви знаходитесь. Всі ігри в цьому казино засновані на базі генератора випадкових чисел, що також дуже важливо для того, щоб гра була чесною.

Super Gra

Рік створення Офіційний сайт Мін., сума депозиту Мін., сума виводу Ліцензія Бонус 2022 supergra.ua 50 грн. 200 грн. Діюча до 150 000 грн.

Нове онлайн-казино, що отримало ліцензію відносно недавно. Проте, воно вже стало досить популярним завдяки тому, що цей клуб для гемблінгу отримав ліцензію КРАІЛ. Важливо те, що мінімальна ставка тут лише 10 копійок. Тому кожен може зіграти на гроші, незалежно від бюджету, на який він розраховує.

777

Рік створення Офіційний сайт Мін., сума депозиту Мін., сума виводу Ліцензія Бонус 2023 777.ua 50 грн. 200 грн. Діюча 777% + 777FS

777.ua почало працювати зовсім нещодавно, наприкінці 2023 року. Це казино розробки та споріднений гральний клуб з Слотокінг. На офіційному сайті представлені ліцензійні ігрові автомати, а щедрі бонуси створені щоб заохочити нових гравців до гри в улюблені азартні розваги.

First

Рік створення Офіційний сайт Мін., сума депозиту Мін., сума виводу Ліцензія Бонус 2020 first.ua 50 грн. 300 грн. Діюча 150% + 150FS

Ігровий клуб, який одним із перших після легалізації азартного ринку отримав ліцензію КРАІЛ. Тому він зміг завоювати значну частину аудиторії. Стосовно функціоналу, тут все стандартно – широкий вибір гральних автоматів та інших ігор, якісна робота технічної підтримки тощо. Якщо казати максимально просто, тут є все, що має бути у кожного сучасного клубу для онлайн-гемблінгу.

Vulkan Casino

Рік створення Офіційний сайт Мін., сума депозиту Мін., сума виводу Ліцензія Бонус 2021 vulkancasino.ua 50 грн. 200 грн. Діюча до 100 000 грн. + 300FS

Гравці з досвідом чудово знайомі з лінійкою гральних онлайн клубів під назвою Вулкан. Але Vulkan Casino відразняється кардильно від інших гральних клубів захопливою графікою, гнучкою системою бонсів та постійними акціями, які будуть цікавими длю любителів гральних автоматів, карткових ігор або гри з живим дилером.

GGbet

Рік створення Офіційний сайт Мін., сума депозиту Мін., сума виводу Ліцензія Бонус 2016 the-ggbbet.com.ua 28 грн. 100 грн. Діюча 100% на суму депозиту

GGbet раніше відомий як сайт зі ставками на спорт але власники компанії вирішили порадувати і гравців та буквально на днях отримали ліцензію від КРАІЛ, що дозволяє проводити азартні ігри офіційно. Для гравців це великий плюс, відтепер кожен зареєстрований користувач може бути впевнений у безпечній грі та виводі власних коштів.

Slotor777

Рік створення Офіційний сайт Мін., сума депозиту Мін., сума виводу Ліцензія Бонус 2015 slotor777.com.ua 100 грн. 200 грн. Діюча 10% на депозит

Slotor777 новий учасник грального бізнесу в Україні але на офіційному сайті гравців очікує велика кількість ігрових автоматів, щедрі бонуси та безліч інших розваг, які не залишать осторонь навіть новачків. Щоб грати в цьому онлайн казино потрібно, як і в інших, обов’язково пройти верифікацію особистості та після цього можна робити ставки на реальні гроші. Також для гравців відкрита можливість грати в покер та інші карткові ігри.

Casino.ua

Рік створення Офіційний сайт Мін., сума депозиту Мін., сума виводу Ліцензія Бонус 2022 casino.ua Не приймає ставки. Не приймає ставки. Діюча Відсутній

Станом на кінець 2023 року на сайті Casino.ua представлені чесні огляди та бонуси від різних онлайн казино України. Інформація отримани з відкритих джерел та не несе інтелектуальної власності. Сайт не проводить ігри на реальні та/або віртуальні гроші, а надає тільки огляди користувачам і не приймає оплату ставок або платежів, пов’язаних з азартними іграми, онлайн казино або букмекерами.

Переваги гри в онлайн казино

Раніше в Україні грати в Інтернет-казино було так само, як і в інших країнах. Проте, зараз ситуація трохи змінилася. Все завдяки тому, що зараз ринок азартних ігор в нашій країні став легальним. А це поєднано з величезною кількістю переваг:

Зручність. Тепер ви можете грати з будь-якого місця, де є доступ до Інтернету, не турбуючись про те, чи встановлений VPN на вашому пристрої, чи не було заблоковано чергове дзеркало тощо. Безпека. Інтернет-казино, що отримали ліцензію КРАІЛ, пропонують прозорі умови гри, мають механізми запобігання відмиванню грошей тощо. Великий вибір ігор. Незалежно від того, яке казино ви оберете, отримаєте можливість насолодитися дуже широким асортиментом різноманітних ігор. Це слот-машини, рулетка, блекджек та інші. Бонуси та акції. Казино, що отримали українську ліцензію, пропонують різні бонуси для нових і існуючих гравців. Це можуть бути бездепозитні бонуси, безкоштовні спіни на ігрові автомати або виграші з певними умовами. Можливість платежів через Приват24 та Монобанк. Якщо у вас відкритий рахунок в одному із цих популярних українських банків, вам поповнити рахунок чи отримати виплату буде особливо легко. Захист української правової системи. Вона встановлює жорсткі стандарти безпеки для онлайн-казино з метою запобігання шахрайству та нелегальним діям. Ліцензовані казино зобов’язані дотримувати ці стандарти, що сприяє створенню надійного і серйозного ігрового середовища.

Також законодавство України надає гравцям в онлайн-казино певні права та гарантії, зокрема щодо захисту особистих даних, виграшів, доступу до ігор, а також можливості звернення за допомогою до відповідних органів у випадку порушень.

Крім того, регулюється питання відповідальної гри та запобігання проблемам з азартними іграми. Ліцензовані казино зобов’язані надавати інструменти для контролю гри та можливість обмежити свої ставки в разі потреби.

Ви можете звернутися до відповідних органів чи регуляторів у випадку конфліктів з казино або порушень ваших прав. Це сприяє вирішенню суперечок та забезпеченню справедливості. В крайньому випадку можна звернутися до суду, якщо є очевидні шахрайські дії.

Рейтинг казино онлайн: Як його правильно використовувати

Спочатку вам потрібно визначитися з тим, що саме вам потрібно. Наприклад, які види ігор мають бути доступними, чи наявні платіжні методи тощо.

Рейтинг українських онлайн-казино, є надійним і актуальним. При зборі використовуються офіційні джерела інформації, такі як сайти цих Інтернет-казино, а також сайти КРАІЛ та інших державних органів, а також відгуки гравців про ці ігрові клуби.

Всі казино представлені у порядку від найкращих до найгірших. Проте, варто пам’ятати, що всі казино, що мають ліцензію КРАІЛ є хорошими, різниця в деталях. І може так виявитися, що вам останнє казино сподобається більше, ніж перше у рейтингу ТОП онлайн-казино. Це нормально, адже неможливо врахувати повністю все різноманіття смаків.

Бажаємо вам успіхів у використанні нашого рейтингу. Сподіваємося, він вам допоможе знайти казино вашої мрії.

Часті запитання

Чи можна заробити в онлайн казино? Онлайн казино не можна вважати як спосіб заробітку це місце де люди проводять вільний час граючи в азартні ігри і розуміючи всі можливі ризики програти гроші. Онлайн казино можна обіграти? Обіграти – ні. Виграти в онлайн казино звісно може кожен але при умові відповідальної гри. В якому казино краще грати? Відповісти на це питання досить складно але радимо звернути увагу на рейтинг сайтів азартних ігор в які можна грати, тому що вони мають високу оцінку та позитивні відгуки від гравців. Які бонуси кращі для гри? В казино існує декілька основних бонусів, серед них: бездепозитні за реєстрацію, фріспіни, та надбавка до депозиту. Кожен бонус має свої переваги, тому варто ознайомитись детальніше з описами кожного бонусу в різних казино та обрати для себе кращий. Яка мінімальна суми виводу грошей в онлайн казино? В кожному казино можуть відрізнятися умови виплати коштів. Все напряму залежить від того чи виконані всі умови гри, реєстрації. Однією з популярних причин відмови у виплаті є: створення мульти аккаунтів, неповнолітні, ймовірність обману зі сторони гравця, порушення правил гри. Що робити якщо є залежність від азартних ігор? Якщо Ви або ваші близькі мають залежність онлайн казино в першу чергу радимо звернутися до технічної підтримки казино з проханням заблокувати акаунт, по-друге слід спробувати опанувати себе та відпочити від гри, по-третє можна звернутися в спеціальні заклади, де спеціалісти допоможуть справитись з залежністью.